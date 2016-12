GÜNEYDE GÜNDEM

AKINCI'NIN SÖZLERİ





Kıbrıslı Türk lider, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) organizasyonunda pazartesi günü gerçekleştirilen “Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması” etkinliğinde yaptığı açıklamalar Kıbrıs'ın güneyinde tepkilere neden oldu.



Sözcü Nikos Hristodulidis; Akıncı’ya cevap nitelikli açıklama yaparken siyasi partiler eleştiri açıklamaları yayımladı. Fileleftheros’un haberine göre “Kuruluş Antlaşmaları çözümden sonra da geçerli olacak” diyen Hristodulidis “Çözüm için yapılan müzakerelerde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç yapısının üniter devletten federasyona evrilmesi murad ediliyor” yorumunda bulundu.



Hristodulidis “Bunun, görüşülen bütün başlıklar tarafından güvenceye alındığını” savundu ve “görüşülmekte olan neredeyse bütün başlıklarda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüşümü/evrilmesi konusunda yasal boşluk olmaması için birçok madde bulunuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cenevre’deki Garanti Antlaşması görüşmesinden gaybubeti söz konusu olamaz” ifadesini kullandı.



Akıncı’nın, Kıbrıs konulu konferansın beşli olacağı açıklamasına da değinen Kıbrıslı Sözcü, “Hepimiz olumlu bir sonuca varmak istiyorsak, Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Avrupa Birliği’nin katılımını savunmaktan başka bir şey yapamayız” dedi.



Akıncı’nın, toprak, mülkiyet ve yönetim konularında sonuca varılırsa sonraki adımın iki tarafça harita sunulması olacağı, ardından da güvenlik ve garantiler üzerinde odaklanılacağı açıklamasına istinaden “1 Aralık anlaşmasında öyle bir şart yok” diyen Hrtistodulidis şunları ekledi:



“Kıbrıslı Türk liderin ne kast ettiğini görmemiz gerek. Çünkü ilk kez böyle, müzakerelerin bir sonraki aşamaya geçmesi ön şartlarına dair yorumlara olanak tanıyan bir açıklama oluyor. Meselenin müzakereciler düzeyinde görüşüleceğine inanıyorum.”



PARTİLERDEN “ÇİFTETELLİ”



Aynı gazete “Partiler, Akıncı Çiftetellisinde Oynadı... Akıncı'nın Açıklamaları Tepkiye Neden Oldu” başlıklı haberinde, “Mustafa Akıncı, iletişim oyununu çok iyi oynuyor görünüyor çünkü Nikos Anastasiadis’in bıraktığı her boşluğun sağladığı her fırsatı, özellikle Kıbrıs Rum tarafının yoğun tepkisini çeken replikleri kullanıyor” yorumunu yaptı.



Habere göre DİSİ, bazı KıbrısRum muhalefet partilerinin “mesnetsiz eleştiride bulunmakla” suçladı ve herkesi, partisel zıtlaşmaları aşıp, Rum tarafının ezeli taleplerini desteklemeye çağırdı.



AKEL, Akıncı’nın son açıklamalarını kast ederek, “bu dönem hepimizin kamuoyu önündeki açıklamalarımızda çok tutumlu olmamız gerek. Bütün müdahiller, her halükarda çok zor olan Kıbrıs sorununun çözüm çabasına odaklansın ve müzakere prosedürünü olumsuz etkileyebilecek eylem veya söylemlerden kaçınsın” dedi.



DİKO, Akıncı’nın açıklamaları üzerine, Rum Yönetimi’ne şu soruları yöneltti. “Başkan Nikos Anastasiadis ve Sözcüsü Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cenevre’deki konferansa katılacağından neye dayanarak bu kadar emin olabiliyor? Bu hayati öneme sahip konu ne zaman görüşülecek? Türk tarafı konferansın beşli oluşumunda ısrar ederse, Anastasiadis konferansa katılımını iptal edecek mi?”



EDEK ise, “Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin konferansa katılımı şarttır. Rusya, Fransa ve Çin’in konferansa katılıma olan net ilgisi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin derhal BM’ye, Güvenlik Konseyi’nin bütün daimi üyelerini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni konferansa davet etme talebinde bulunmasını gerektirir” görüşünü ortaya koydu.



Vatandaşlar İttifakı açıklamasında “hükümetin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin konferansa katılacağı söylemi kulağa hoş geliyor ancak bunun anlam kazanması için başkanın basit söylemler yerine somut eylemlerde bulunması gerekir. Cenevre’de varılacak anlaşmanın Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından değil yeni düzen tarafından imzalanması yönünde hareketler yapılıyor” ifadelerine yer verdi.



Dayanışma Hareketi, “Başkan Anastasiadis tek başına Kıbrıs sorununu maceralara sürüklüyor” vurgusunu yaparken Ekologlar “Bu paradoksu aylardır izliyoruz ancak maalesef gerçek görünüyor: Akıncı yol haritası içinden adımlar açıklıyor ve Anastasiadis, ilk başta yalanladıklarını nihayetinde kabul ediyor” dedi.



AKINCI'NIN YENİ AÇIKLAMASI YANGIN !



Politis, “Prodromos Prodromu’nun Cenevre Konferansıyla İlgili Açıklaması… Kıbrıs Cumhuriyeti, Başkanı Aracılığıyla Hazır Bulunacak… Akıncı’nın Yeni Açıklaması Yangın Çıkardı… AKEL Açıklamalarda Tutumlu Olmaya Çağırdı” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Akıncı’nın açıklamaları üzerine “Rum iç cephesinde Noel nedeniyle gidilen ateşkesin dün sona erdiği” yorumunu yaptı.



Gazete, Akıncı’nın, Kıbrıs’la ilgili konferansa sadece iki toplum ve üç garantörün katılacağı açıklaması olduğuna dikkat çekti.



Habere göre, DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu dün sabah RİK’e yaptığı açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti 12 Ocak’taki konferansa katılacak ve Başkan Nikos Anastasiadis tarafından temsil edilecek” dedi ancak öğleden sonra yayımladığı yazılı açıklamada bu sözü yinelemedi.AKEL’in “açıklamalarda tutumlu olunması” çağrısı yanında diğer KıbrısRum siyasi partilerin eleştirilerine de yer veren gazete AKEL dışındaki muhalefet partilerin Anastasiadis’i eleştiri bombardımanına tuttuğuna işaret ederek “ortak talebinin de Cenevre’ye gidilmemesi” olduğuna dikkat çekti.



Simerini, Akıncı’nın ilgili açıklamalarını “Akıncı: Cenevre’de Kıbrıs Cumhuriyeti İmza Atmayacak” başlığı altında geniş ölçekte, Rum Sözcü Hristodulidis ve siyasi partilerin ilgili açıklamalarıyla birlikte iki tam sayfasında yer verdi.



Alithia haberlerine “Akıncı Yüzünden Yeni Zıtlaşma… Retçiler Kıbrıslı Türk Liderin Açıklamalarını Benimsiyor ve Başkan Anastasiadis’i Eleştiriyor” ve “Hristodulidis’ten Akıncı’ya Cevap: ‘Kuruluş Antlaşması Çözümden Sonra Da Yürürlükte Olacak’” başlıklarını attı.



Haravgi ise “M. Akıncı: Çözümü Kıbrıs Cumhuriyeti İmzalamayacak” ve “Sözcü: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluş Antlaşması Çözümden Sonra da Geçerli Olacak” başlıklarını attı.