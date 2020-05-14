Guterres’ten "salgına karşı diyalog" çağrısı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gönderdiği mektuba Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nden sonra BM Genel Sekreteri’nden de cevap geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres COVID-19 tehdidine karşı birlikte mücadele edebilmek için yaptığı küresel ateşkes çağrısına Cumhurbaşkanı Akıncı’nın verdiği destek ve göstermiş olduğu dayanışmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Sekreter yaptığı çağrının aldığı olumlu tepkilerden cesaret aldığını, COVID-19 ile mücadelede herkesin daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği mektupta, söz konusu salgının uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını da tehdit ettiği belirtilerek, Genel Sekreterin bu konudaki düşüncelerini BM Güvenlik Konseyi’ne de ilettiği ifade edildi. Çatışmalardan orantısız şekilde etkilenmiş ve salgına karşı daha kırılgan durumda olanlar için Genel Sekreterin endişe duyduğu, bu yüzden sivilleri özellikle kadınlar, çocuklar ve kenara itilmiş grupları korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Genel Sekreter küresel çağrısının sadece aktif çatışma olan yerlerde ateşkese ulaşılması hedefini taşımadığını, uzun süren anlaşmazlıkları olan tarafların ivedilikle farklılıklarını çözmesi için cesaretlendirilmesi hedefini de taşıdığının altını çizdi. Salgınla mücadele için tarafların anlaşmazlıklarını gidermesinin gerekli olduğunu çünkü salgınla ancak işbirliği yapılarak başarıyla mücadele edilebileceğini kaydetti. Bu bağlamda, Genel Sekreterin tüm Özel Temsilcilerine bulundukları yerlerde bu çağrıyı temel alarak somut eylemler üretilmesine ve COVID-19 salgınıyla daha etkin ve eşgüdüm içerisinde mücadele için gerekli ortamın oluşturulmasına yardımcı olma görevini verdiğini ifade etti.

Guterres, bu krizde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiades ile iletişim içinde olmasından ve salgınla mücadelede işbirliği yapmak ve bilgi paylaşmak için mutabık kalmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mektupta, Guterres salgının Ada çapında neden olduğu sorunların üstesinden gelebilmek için işbirliği, diyalog ve eşgüdüm içerisinde inisiyatiflerin gerekli olduğunun altını çizerek, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin sağlık krizinde ana iletişim kanalı olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiades’in COVID-19 ile daha geniş mücadeleye katkı koymak için diğer İki Toplumlu Teknik Komiteleri de güçlendirmeleri için cesaretlendirdi. Genel Sekreter ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiades’i iki toplum arasındaki güven ve itimat için ek yollar bulmaları konusunda teşvik ettiğini belirterek, Ada’daki sağlık durumu istikrara kavuşur kavuşmaz, geçiş kapılarının yeniden açılması için düzenlemelerde ortak mutabakat beklediğini vurguladı. Mektupta, tüm bu konularda, Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yakın çalışılması için liderleri cesaretlendirdiği kaydedildi.

Genel Sekreter, Kıbrıs Türk toplumuna finansal ve teknik destek için Özel Temsilcisi Spehar ile de temas halinde olunduğunu bildiğini ifadeyle, destek talebini not ettiğini ve BM’nin destek verebilmek için mümkün seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğini vurguladı.