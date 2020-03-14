Gürkut: “Coronavirüsü dolayısı ile 140’tan fazla ülkede sıkıntılar yaşanıyor”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Coronavirüs Bilim Kurulu hükümetin aldığı kararlar ve önlemlere tam destek belirtti.

Bilim Kurulu ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, Başbakan Ersin Tatar’la bir toplantı yaptı.

Başbakan Tatar toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulu ile Tabipler Birliği’ne katkılarından dolay teşekkür etti ve “ hepimizin hedefi bu olayı önlemektir. Halkımızdan beklentimiz kararlara uymasıdır” dedi.

“Herkesle birlikte kamunun da büyük bir fedakarlık içine girdiğine” işaret eden Başbakan Tatar, “Bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için herkesi sorumlu davranmaya” davet etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Hükümetin üzerine düşeni yaptığını belirtti ve tam destek belirtti”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut konuşmasına şöyle devam etti:

“Sıkıntının ilk görüldüğü hastalardan sonra hareketli, olağandışı günlerimiz oldu ancak Bakanlar Kurulu kararları, alınan tedbirler ve yeni düzenlemelerle salgın haline gelmeden önce hastalığı önleme yönünde olumlu adımlar attık. Bunları Tabipler Birliği olarak olumlu karşıladığımızı, bu saatten sonra da halkımızın kendi üzerine düşenleri yapmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Hükümet üzerine düşeni yapmıştır. Bizim sesimize de kulak vermiştir. Önerilerimizi de dikkate alarak doğru adımlar atmıştır. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ama arkadaşlarımız görev başındadır. Halkımızdan da kendilerine düşen görevi yapmalarını bekliyoruz.”

Süer: “Marketlerdeki kalabalığın azaltılması için bir takım önlemlerin daha alınması gerek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Kaya Süer de yaptığı açıklamada, “Hükümetin salgının önlenmesi için çok kıymetli ve önemli kararlar aldığına” işaret etti ve “Marketlerin kalabalığın azaltılması için bir takım önlemlerin daha alınması gerektiğini vurguladı.

Süer şöyle konuştu:

“Bazı ülkeler karar almakta gecikti ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk vaka ile birlikte önlemler aldı. Vatandaşlar da buna uyarsa vaka sayısı yükselmeden olay kontrol altına alınacaktır diye düşünüyorum”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Emre Vudalı da açıklamasında, “ Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına itibar edilmesini istedi ve “ yanlış bilgilere inanarak panik yapılmasının virüsle mücadeleye zarar vereceğini” kaydetti.

Vudalı, “Şimdi topluma iş düşüyor. Duyarlı olunmalıdır. Ele-ele verirse bu mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Doktor Figen İnce de açıklamasında, “ hükümete aldığı önlemlerden doları teşekkür etti ve şöyle konuştu:

“ Hükümet bizleri sürekli toplantıya çağırıyor ve üzerine düşeni yapıyor. Her bireyin, halkın da üzerine düşenleri yapması lazımdır. Aynı gemideyiz. Ya birlikte batacak ya da birlikte yüzeceğiz. 5 hastamız var ancak yurt dışından gelen takip ettiğimiz kişiler de söz konusu. Bu kişilerin evlerinden 14 gün süreyle çıkmamaları, kimseyle temas etmemeleri çok önemlidir. Bu kişilerin sıkıntısı olursa çağrı merkezimizi arayarak bize ulaşabilirler. Ama lütfen ailelerini, çocuklarını, yakınlarını, komşularını riske atmasınlar. Eğer bu şahısları 14 gün evde tutabilirsek bu coronavirüsle mücadelemizdeki başarımızın en büyük nedeni olacaktır”

Vaizoğlu: “Kişiler kendi aralarında konuşurken bir metre mesafeyi korumalarına özen göstermeli”

Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Songül Vaizoğlu, da, “Alınan kararların doğru olduğunu ama kişisel hijyene de uyulması gerektiğini” vurguladı.

Vaizoğlu “Bu çerçevede ellerin yıkanmasına ve kişilerin kendi aralarında konuşurken bir metre mesafeyi korumalarına özen gösterilmesini” istedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr. Fisun Yıldız ise açıklamasında,” hükümete bilime kulak verdiği, kendilerini dikkate aldığı için teşekkür etti ve şöyle dedi:

“Coronavirüse karşı mücadelenin kazanılması için lütfen herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Bu hastalıkla mücadele Devletler, hükümetler, siyaset üstü bir mücadeledir.”

Tıbbi Mikrobiyoloji–Viroloji Uzmanı Prof. Dr.Tamer Şanlıdağ da açıklamasında, “hükümetin 21 üniversiteden bilim insanları ile Tabipler Birliği’nden yetkililerin önerilerini almasıyla bunların bir çoğunu uygulamaya geçirmesinin son derece değerli ve önemli olduğunu” belirtti.

Şanlıdağ, “bundan sonra iş topluma kalıyor. Toplum bunlara duyarlılık gösterirse başarılı olunacaktır. Bu konuda iki önlem çok önemlidir. Birincisi sınırların kapatılması, ikincisi evde kalmak. Lütfen halkımız evinde kalsın” diye konuştu.