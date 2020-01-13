Güneyden kuzeye, patates talebi

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Kıbrıs’ın güneyinde patates tarlalarını vurdu, tonlarca patates tarlasının ‘sular altında kaldığı’ açıklandı… Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven, görüştükleri birkaç Kıbrıslı Rum tüccardan bin 300 ton patates talebi geldiğini belirtti, kuzeydeki rekoltenin durumuna göre güneye ihracın planlandığı açıkladı.

Devrim DEMİR

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Kıbrıs’ın güneyinde patates tarlalarını vurdu. Yağışlar nedeniyle Avrupa piyasasına ithal edilecek olan 30-45 ton patates sular altında kaldı, talep kuzeye yöneldi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde de aşırı yağışlar nedeniyle patates tarlalarına giriş mümkün olmazken, bazı Kıbrıslı Rum ve Türk tüccarlar bir araya geldi. Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven, görüştükleri birkaç Kıbrıslı Rum tüccardan bin 300 ton patates talebi geldiğini belirtti,

Halkseven: “Kıbrıs’ın güneyinden talep var”

YENİDÜZEN’e konuşan Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven, Kıbrıslı Rum tüccarlarla önceki gün bir araya gelerek görüştüklerini kaydetti. Halkseven, aşırı yağışlar nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyindeki patates tarlalarının da sularla kaplı olduğunu söyledi.

Kuzeydeki tarlalara da şu an giriş yapılamadığını ifade eden Halkseven, 15 gün içinde ada genelinde bir araştırma yaparak eriyen patates olup olmadığına ilişkin tespit çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

Halkseven, “Aşırı yağmurlar güneydeki tarlalarda ciddi kayba neden oldu. Güneyden patates ihracatı için talep var, birkaç tüccarla bağlantı kurduk. Bin 300 ton patates talep ettiler” dedi.

“Tüketici ve iç piyasamızı düşünerek adım atacağız”

Engin Halkseven, talep üzerine Kıbrıs’ın güneyine ithal edilecek bin 300 ton patatesin iç piyasadaki durumun da kontrol edilerek gönderileceğini, 15 gün içinde tarlalara girip eriyen zararın gören patates miktarını belirleyeceklerini ifade etti.

İthal işlemi yapılırken, tüketicinin de mağdur edilmemesi için araştırma yapacaklarını kaydeden Halkseven, “Havaların düzelmesi ile bizde tarlalara girip zarar ziyan tespiti yapacağız. Kıbrıs’ın güneyinden gelen patates taleplerini 15 gün içerinde yerine getireceğiz” dedi.

Halkseven iç piyasa fazlalığı olduğunu açıklamıştı

Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven, YENİDÜZEN’e Aralık ayında yaptığı açıklamada, 2 bin 500 ton iç piyasa fazlalığı olduğunu, patatesin yurt dışına ithal edilmemesi durumunda çöpe gideceğini açıklamıştı. Patates Üreticileri Birliği fazla üretimin 2500 ton olduğunu açıklamıştı. Mayıs-Haziran ayında yapılan patates hasadının bir kısmının da halen soğuk hava depolarında bekletildiği belirtilmişti.

Tonlarca patates sular altında kaldı

Kıbrıs’ın güneyindeki Fileleftheros gazetesi, yağışlar nedeniyle patateslerin 20 gündür suların içine gömülü olduğunu ve Avrupa piyasasına ithal edilecek olan 30-45 ton kadar patatesin çürüyeceğinin tahmin edildiğini yazdı.

Günlerdir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Güney Kıbrıs’taki patates tarlalarının sular altında kaldığı ve tonlarca patatesin çürüyeceği bildirildi.

Gazete, yağışlar dursa bile üreticilerin tarlaya gidebilmesi için 10-15 gün gerekeceğini ve traktör, kamyon ve tarımda kullanılan makinelerin de tarlalarda mahsur kaldığını kaydetti.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Kıbrıs’ın güneyinde patates tarlalarını vurdu, tonlarca patates tarlasının sular altında kaldı. Kıbrıslı Türk patates üreticilerine Kıbrıslı Rum tüccardan bin 300 ton patates talebi geldi.