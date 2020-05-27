Güneyde ‘turizmi canlandırma eylemi’

Kıbrıs’ın güneyinde havalimanlarının iki haftadan az bir süre sonra açılacak olmasına yönelik dün itibarıyla turist çekmek için güçlü bir kampanya başlatıldığı basına yansıdı.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs’a Buyurun” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrsılı Rum Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Müsteşarlığı aracılığıyla Kıbrıs’ın güneyinin turizm ortaklarına mektup gönderilerek, bu yaz için turizm destinasyonu olabilmesine yönelik protokollere ve uçuşların resmen başlayacağı tarihe ilişkin bilgilendirme yapıldığını yazdı.

Gazete, mektupta, turizm ortağı ülkelere tatil için Kıbrıs’ın güneyini seçmeleri tavsiyesinde bulunulduğunu ve pandeminin etkin şekilde kısıtlanabilmesine yönelik alınan tedbirlere ayrıca vurgu yapıldığını kaydetti.