Güneyde tespit edilen 5 pozitif vaka endişe konusu

Güneydeki sağlık uzmanları, Covid-19 bulgusu taşıyan ve güneye kuzeyden geçtikleri açıklanan 5 belgesiz göçmen ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, söz konusu 5 kişi, Cuma günü güneyde yer alan Akaki bölgesinden geçiş yapan 12 kişilik bir gruba dahildi.

Uzmanlar PCR testleri pozitif çıkan 5 kişinin, başkaları ile temasları olup olmadığının bilinmediği ve bu durumun endişeye neden olduğunu söyledi.

Nicosia Üniversitesi Profesörü ve Sağlık Komitesi üyesi Leontios Kostrikkis, 5 kişinin Pournara Mülteci Kampı’nın girişinde tespit edilmelerinin büyük şans olduğunu söyledi.

Söz konusu 5 kişi dün güneyde Covid-19 bulgusu taşıyan 7 kişi arasında yer alıyordu. Diğer vakalar ise Sırbistan’dan gelen bir futbolcu ile Baf’tan bir kadın olduğu açıklanmıştı.

Kıbrıslı Rum Profesör, Sağlık Komitesinde son 7 vakanın henüz ele alınmadığını ancak belgesiz göçmenleri kuzeyden rahatlıkla geçebilmelerini düşündürücü olduğunu belirtti.

Kostrikkis, Kıbrıslı Türk yetkililerin 5 kişinin geçişi hakkında bilgisi olup olmadığını sordu ve bu durumun kuzeyde açıklanan Covid- 19 verilerinin ne kadar doğru olduğu sorusunu akla getirdiğine işaret etti.

“Bu kişilerin kuzeyde teması oldu mu, varsa temas ettikleri kişiler takibe alındı mı?” sorularını yönelten Kostrikkis, güneyde temas ettikleri kişilerin de endişe konusunu olduğunu söyledi.