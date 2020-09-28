Güneyde PCR testlerii için ek fon talebi

Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde Larnaka bölgesinde yeni vakaların artması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı, COVID-19 için yeni rastgele testlerin ve temaslı takibinin yapılabilmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nden ek fon talep etti.

Bakanlık Meclis’ten harcamalar için 2 milyon 900 bin Euro’yu onaylamasını istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Maliye ve Bütçe İşleri Komitesi’ne gönderilen mektupta, Covıd-19 testi yapan özel laboratuvarlara verilmek üzere 1 milyon 410 bin Euro, ayrıca Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün yeni temaslı takip testleri için 700 bin Euro harcanacağı belirtildi.

Bakanlık bunlardan başka, Kıbrıs’ın güneyinde yer alan iki havaalanındaki termal kameraların kullanımı ve Kıbrıs Epidemiyolojik Denetim Birimi’nin temaslı takip ihtiyaçları için 453.986 Euro, ayrıca kamu sağlık merkezlerinde koordinasyona yardımcı olacak yarı zamanlı çalışacak üniversite öğrencileri için 107.640 Euro, bunlara ek olarak Epidemiyolojik Denetim Birimi’ne yardımcı olacak öğrenciler için 280 bin Euro’nun kullanılacağını ifade etti.

Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar 100.000 nüfus başına 41.181'e tekabül eden 369.461 test gerçekleştirdi.