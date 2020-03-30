Güneyde önlemler sertleştiriliyor

Kıbrıs’ın güneyinde COVID-19’la mücadelede önlemler sertleştirilirken, insanların gece saat 21.00 ile sabah saat 06.00 arasında evden çıkmaları yasaklandı, cezalar ise 300 Euro’ya çıkarıldı.

KATHIMERINI ve IN-CYPRUS’un verdiği haberlere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannu düzenlediği basın toplantısında, Pazartesi Bakanlar Kurulu’nun toplanarak daha sert önlemler almaya karar verdiğini belirtti.

Yuannu, insanların gece saat 21.00 ile sabah saat 06.00 arasında evden çıkmalarının yasaklandığını, bunun haftanın tüm günleri ve tüm tatil günleri için de geçerli olduğunu belirtti.

Bu önlemin gerekçesinin birkaç gün önce bazı Kıbrıslırumlar’ın Prodaras bölgesine giderek burada parti vermeye kalkışacaklarının duyulmasının olduğu sanılıyor. Bu önlemin dışında kalacak olanlar, işyerlerine gitmekte ya da işten evlerine dönmekte olan işçiler olacak, onlar da işverenleri tarafından doldurulmuş bir formayı yanlarında taşıyacaklar.

Meşru gerekçelerle evden çıkmak isteyenlerin, bir gün içerisinde kaç kez evden çıkabileceklerine de sınırlama getirildi. Buna göre insanlar günde ancak bir kez 8998 numaraya SMS atarak izin isteyebilecek ve günde ancak bir kez SMS atabilecek.

65 yaşın üzerindekilerin SMS göndermesi gerekmeyecek ancak yanlarında doldurulmuş bir forma taşımaları gerekecek.

Yasakları ihlal edenlere anında ceza miktarı da arttırıldı ve bu miktar 300 Euro’ya çıkarıldı.

Süpermarketler, et ve balık pazarları, fırınlar gibi perakende satış yerleri ise bundan böyle Pazar günleri kapalı olacak.

Yuannu ayrıca aynı evde yaşamayanların o evde bulunmaları yani bir başkasına misafirliğe gitmenin de yasaklanmış olduğunu duyurdu.

Yuannu, belirli bazı gruplara Kıbrıs Cumhuriyeti’ne giriş için izin verileceğine dikkati çekti ve buna öğrencilerin ve sağlık nedenleriyle yurtdışında tedaviye gitmiş olanların dahil olduğunu kaydetti. Bakan, bu amaçla Londra ve Atina’dan uçak kaldırabileceklerini belirtti. Kıbrıs’a geri dönmek isteyen öğrencilerin üç kişilik bir tıp komitesinden özel bir değerlendirme raporu alarak bunu Kıbrıs Tabipler Birliği’nin cyma@pis.cyma.org.cy elektronik posta adresine başvurularıyla birlikte göndermeleri gerektiğini belirten bakan, Kıbrıs’a gelenlerin devletin gösterdiği yerlerde 14 günlük karantinaya girmek zorunda olacağını hatırlattı.

Yeni önlemler (Salı) saat 06.00’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Bakanlık ayrıca Coronavirüs için pozitif test sonucu verenlerin evlerinde elektronik gözlem altında tutulmaları konusunu inceliyor.

(Çeviri: YENİDÜZEN)