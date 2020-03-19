Güneyde iki covid-19 hastası tedavi oldu

Kıbrıs'ın güneyinde karantinada tedavi gören iki Covid-19 hastasının iyileştiği bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)'nın haberine göre Paralimni'deki hastanede 9 kişiden 2'si tedavi edildi, yapılan testler neghatif çıktı.



Hastanedeki 70 yaşındaki bir hastanın tıbbi sorun yaşadığı belirtilirken, diğer hastaların ise belirtilerinin hafif olduğu kaydedildi.

Habere göre, test sonuçları negatif gelen iki hasta için bir test daha yapılacak, bu testin de negatif olması halinde ilgili kişiler taburcu edilecek.



