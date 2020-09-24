Güneyde COVID-19 endişesi

Kıbrıs’ın güneyindeki Avrupa Üniversitesi Dahiliye ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü Öğretim Üyesi ve enfeksiyon kontrolünde eğitim uzmanı Profesör Constantinos Tsioutis, özellikle Larnaka’da COVID-19 vakalarının artmasından endişe duyduğunu belirtti; bu fenomenin Kıbrıs’ın geri kalan bölümüne de yayılacağını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Tsioutis, birkaç gün içinde sorunun boyutunun belli olacağını, ani artışın dış merkezinin Larnaka olarak görüldüğünü, Kıbrıs’ın karakterinin ve şu ana kadar kazanılan deneyimlerin, sorunun ada genelinde olacağını ve tek bir bölgeyle sınırlı kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.

Profesör Constantinos Tsioutis, durumun endişe yarattığını, ancak bu endişenin vakaların sayısından değil çoklu zincir olacağından kaynaklandığını, çünkü artık durumun aile ve iş ortamı boyutunu aştığını vurguladı.

Vakaların birçoğunun, çalışma alanlarında, futbol kulüplerinde vs. yeterli derecede kurallara uyulmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Profesör Tsioutis, önemli olanın, insanlara ve işletmelere kesinlikle kişisel hijyeni ve sosyal mesafeyi korumayı hatırlatmak olduğunu ifade etti.

Tsioutis, Larnaka için alınacak kısıtlayıcı tedbirlerin durumu kontrol altına alacağını, bunun Limasol’da başarıyla uygulandığını hatırlattı.

Profesör Constantinos Tsioutis son olarak bu kışın zor olacağına, istenecek en son şeyin kış başlamadan bu vakaların ani yükselmesi olduğuna dikkat çekti.