Güneyde bugün 14 yeni vaka

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden bugün aldığı raporlara göre 14 yeni pozitif vaka olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde açıklanan 1 kişinin de bu listeye dahil olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tanımlanan kişiler şu şekilde:

Avrupa’dan adaya dönüş yapan 4 kişi

Daha önce pozitif vaka olarak tanımlanan kişilerden bulaşan 8 kişi

Baf Hastanesinde bulunan pozitif vaka ile temas eden 1 kişi

Nereden bulaştığı halen araştırılmakta olan 1 kişi

Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 146’ya yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı az önce yapılan açıklamalara göre 56’a yükseldiği kaydedildi.