Güneyde bugün 14 yeni vaka
Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucu, 14 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sabah saatlerinde açıklanan 1 kişinin de bu listeye dahil olduğu kaydedildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden bugün aldığı raporlara göre 14 yeni pozitif vaka olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde açıklanan 1 kişinin de bu listeye dahil olduğu kaydedildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tanımlanan kişiler şu şekilde:
Avrupa’dan adaya dönüş yapan 4 kişi
Daha önce pozitif vaka olarak tanımlanan kişilerden bulaşan 8 kişi
Baf Hastanesinde bulunan pozitif vaka ile temas eden 1 kişi
Nereden bulaştığı halen araştırılmakta olan 1 kişi
Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 146’ya yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı az önce yapılan açıklamalara göre 56’a yükseldiği kaydedildi.
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Etiketler : Güney, Coronavirüs
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