Güneyde bugün 10 yeni vaka
Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan 1997 test sonucunda 10 vakaya daha rastlandı. Böylelikle güneydeki toplam vaka sayısı 1124 oldu.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan 1997 test sonucunda 10 vakaya daha rastlandı. Böylelikle güneydeki toplam vaka sayısı 1124 oldu.
10 vakanın 5'i sabah saatlerinde açıklanmıştı.
Güneyde son 2 günde 35 yeni pozitif vakaya rastlandı.
SAAT: 11.27
Güneyde 5 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde dün belirlenen 25 covid-19 vakasına bugün 5 yeni teşhis daha eklendi.
Yeni COVID-19 hastalığı vakaları ile ilgili olarak, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, dün gece tamamlanan toplam 990 laboratuvar testi arasından 5 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.
Analitik olarak, virüs pozitif bireyler şu şekilde ortaya çıktı:
Özel inisiyatif yoluyla alınan 242 örnekten 3 vaka ortaya çıktı.
3 bin kişinin rastgele örneklenmesi kapsamında Limasol İlçesinden alınan 527 numuneden 2 vaka ortaya çıktı.