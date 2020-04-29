Güneyde ‘bu yaz kayıp’ öngörüsü

Kıbrıs’ın güneyinde ilk turist gelişlerinin Temmuz’da olabileceği umuluyor

Kıbrıs’ın güneyinde ilk turistlerin Temmuz ayında uçuşların başlamasıyla gelebileceği ancak ülkeye gelen turistlerin yüzde 30’unu oluşturan İngiltere’nin, uçuşların yeniden başlayacağı ilk dalga içerisinde olmasının öngörülmediği belirtiliyor.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan Politis’in “Bu Yaz Kaybedildi… Yurtdışından İlk Gelişler Belki Temmuz’da Olabilir” başlıklı haberine göre, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios turizm sektörünün Temmuz içerisinde yavaş yavaş açılabilmesi ümidini dile getirmekle birlikte her şeyin gerek Kıbrıs’ın güneyinde gerek diğer ülkelerdeki yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili duruma bağlı olacağını söyledi.

Perdios, Kıbrıs’ın güneyinin destinasyon olarak açılmasına karar verilecek tarihin, ilk turistin de geleceği anlamına gelmediğine dikkat çekerek o dönemde yurtdışındaki piyasanın henüz hazır olmayabileceğini, bu yıl rezervasyonların son anda belirleneceğini belirtti.

Almanya, İskandinav ülkeleri, Avusturya, İsviçre, Yunanistan ve İsrail…

Bazı seyahat acenteleri ve havacılık şirketlerinin ön rezervasyon yaptırmış olsalar bile buna kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini de vurgulayan Perdios, bu yıl için muhtemel turizm piyasalarının, yaz döneminde vatandaşlarının seyahat etmesi muhtemel görünen Almanya, İskandinav ülkeleri, Avusturya, İsviçre, Yunanistan ve İsrail olduğuna işaret etti.

‘Kayıp yıl’

Habere göre Kıbrıs’ın güneyindeki otelcilik sektörü temsilcileri, bu yılı “kayıp yıl” olarak görüyor. Oteller ve turizm zincirinin bütün kollarının, müşteriye hizmet verirken kamu sağlığını önde tutarak çalışmaları gerektiği bilincinde olduklarına işaret eden sektör temsilcileri, kalabalık alanlar, havuzlar, plajlar ve lokantalardaki hareket tarzının artık eskisi gibi olmayacağına dikkat çekti.

Telekonferansta ortak bildiri

Gazete Kıbrıs’ın güneyi, İspanya, Fransa, Yunanistan, Malta, İtalya, Portekiz, Bulgaristan ve Romanya turizm bakanlarının pazartesi günü gerçekleştirdikleri telekonferansta, turizmin ülkeleri için stratejik önemine vurgu yaparak özellikle ana geçim kaynağı turizm olan ülkeler için Avrupa Turizm Kalkınma Planı oluşturulması oluşturulmasını destekleyen bir ortak bildiri benimsediklerini de yazdı.