Güneyde açılımlar sürüyor

Güneyde koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili 3’üncü aşamanın 9 Haziran’da başlayacağı ve 24 Haziran’a kadar süreceği haber verildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, Bakanlar Kurulu’nun, güneyde gözlemlenen çok iyi epidemiyolojik tabloyu ve uzmanlarla ilgili danışma komitesi tarafından sunulan tavsiyeleri göz önüne alarak, kısıtlayıcı önlemlerin daha fazla gevşetilmesiyle ilgili kararlar aldığını söyledi.

Havuz ve yüzme havuzlarının yarından itibaren faaliyete başlayacağını yazan gazete, 9 Haziran’dan itibaren ise, anaokulu ve kreşlerin, açık oyun alanlarının, yaz okulları ile tüm gün eğitim veren okullar ile bu okullardaki kantinlerin, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin, havalimanları, limanlar, otellerin, iç mekanları da dahil olmak üzere yeme-içme alanlarının, yazlık tiyatro ve sinemaların ve taraftarlar olmadan spor müsabakalarının yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

Haberde, 13 Haziran’dan sonra ise, kumarhaneler, dans okulları, boks ve kick boks okulları, spor salonları aynı zamanda tematik parkların (su parkları, lunaparklar) açılacağı belirtildi.

Gazeteye göre Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili 4’üncü aşama konusunda ise, henüz kesin bir karar alınmadığını, fakat kapalı tip tiyatro ve sinemaların Ağustos ayı başında açılmasının planlandığını ifade etti.

Kıbrıslı Rum bakan festivaller, konserler, düğün ve vaftiz törenleri aynı zamanda mezuniyet törenleri konusunda ise Bakanlar Kurulu’nun kararının, bunların 1 Eylül’e kaydırılması yönünde olduğunu belirtti.

Kısıtlamaların devam ettiğini dile getiren İoannu, en azından 24 Haziran’a kadar 10 kişiyi aşan toplantıların yasak olduğunu da dile getirdi.

Havalimanlarındaki uçuşlar konusunda ise, iki ülke grubuyla ilgili açıklamaların geçerli olduğunu dile getiren Kıbrıslı Rum bakan, yeniden değerlendirme yapıldığını ve şimdilik kategorizasyonun değişmediğini söyledi.

Değişiklik olacağı zaman, havayolu şirketlerinin de planlamalarını yapabilmeleri için bunun hemen açıklanacağını ifade eden İoannu, sınır kapılarının açılmasıyla ilgili bir soruya ise, bu konunun bakanlar kurulu toplantısında ele alınmadığı sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, ülkedeki iş ve ekonomik hayatın kademeli olarak yeniden etkin hale gelmekte olduğunu yazdı.

GÜNEYDE DÜN 6 YENİ COVİD-19 VAKASI DAHA TESPİT EDİLDİ

Gazete bir diğer haberinde ise, güneyde son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 928 test sonucunda 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini yazdı.

Yeni tespit edilen vakalardan birinin bir ortaokul öğrencisi ile bir okul aile birliği üyesi; bir diğerinin Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki bir sağlık çalışanı ile tedavi altındaki bir hasta olduğunu yazan gazete, bir vakanın şahsi inisiyatifle gerçekleştirilen bir test sonucunda tespit edildiğini, diğer vakanın da kişisel hekimden sevk programı çerçevesinde yapılan testler sonucunda tespit edildiğini izah etti.

Haberde, güneydeki toplam vaka sayısının 958’e ulaştığı da ifade edildi.

BİR ÇOCUK DAHA KAWASAKİ HASTALIĞINDAN ÖTÜRÜ MAKARİOS HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ta bir çocuğun daha “atipik Kawasaki” semptomlarıyla Makarios Hastanesinde tedavi görmekte olduğu haber verildi.

Makarios Hastanesi Çocuk Bölümü Şefi Avraam İlia ise açıklamasında, bunun son 4 aydır Kawasaki hastalığından tedavi gören 4’üncü çocuk olduğunu belirterek, bu durumun kendilerini düşündürdüğünü çünkü uluslararası olarak, Kawasaki hastalığıyla Covid-19 arasında bir ilişki bulunduğunun bilindiğini dile getirdi.

Haberde, tedavi görmekte olan kız çocuğundan iki kez numune alındığı ve koronavirüsle ilgili kontroller de yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı da ifade edildi.

ÇOCUKLARDA “BOĞMACA”

Güneydea bebeklerde görülen boğmaca vakalarından ötürü çocuk doktorlarının endişeli olduğunu da yazan gazete, Makarios Hastanesi Çocuk Bölümü Şefi Avraam İlia’nın yaptığı açıklamada, şu an bir bebeğin, boğmacadan ötürü tedavi altında olduğunu söylediğini iletti.

Bebeğin aşılanmadan hastalandığını dile getiren İlia, bebeğin son aylarda görülen 5’inci boğmaca vakası olduğunu ifade etti.

Haberde, güneydeki çocuk doktorlarının, bu hususta, çocukların tedaviyi aldıkları ve tedaviye çok fazla komplikasyon olmadan yanıt verdikleri konusunda güvence vermeye devam ettikleri de vurgulandı.