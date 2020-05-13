Güneyde 2 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 2 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 1 kişi ise hayatın kaybetti.

Güneyde 1946 yeni test yapıldı, 2 yeni vaka tespit edildi. Ciddi saglik sorunlari da olan 85 yasında 1 kadın ise yasamini kaybetti.

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’a yönelik yatay seyir sürerken, bir ölüm haberi daha geldi.

Kıbrıs Epidemiyoloji Merkezi “ciddi sağlık sorunları” da bulunan 85 yaşında bir kadının öldüğünü açıklandı. Ayrıca 1946 yeni test sonucu 2 pozitif vakaya rastandı, vaka sayısındaki kontrollü süreç değişmedi.

Kıbrıs Epidemiyoloji Merkezi, Limasol Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören ve ağır tıbbi öyküsü bulunan 85 yaşındaki kadının ise hayata döndürülemediğini açıkladı.

Güneyde toplam vaka sayısını 905'e ulaştı. Son 24 saate yönelik şu bilgiler verildi;

• Hali hazırda teyit edilmiş vakaları izleme sürecinden toplam 155 test yapıldı ve bir yeni vaka tespit edildi,

• Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında yapılan toplam 234 testten hiçbir vaka çıkmadı,

• Özel bir inisiyatifte toplam 383 laboratuvar testi yapıldı, bir pozitif vaka saptandı

• Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla yapılan 62 testte hiçbir vaka saptanmadı,

• Perakende ve inşaat şirketlerinde çalışanlar üzerinde yapılan 546 laboratuvar testinden hiçbir vaka tespit edilmedi.

3 yeni hasta daha taburcu edilirken, 5 hastanın da rehabilitasyon sürecinde olduğu bildirildi. Üç hasta ise Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyor.