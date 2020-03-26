Güneyde 2 yaşındaki çocuğa test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta 3 aylık bebeğin Coronavirüs kaptığı haberlerinin ardından bu sabah da iki yaşında bir çocuğa test yapıldığı bildirildi.

Kathimerini’nin haberine göre, iki yaşındaki çocuk annesi tarafından İngiliz Üsler bölgesinden hastaneye getirildi. Çocuğun test sonuçları bekleniyor.