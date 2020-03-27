Güneyde 2 ölüm, 16 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 hasta daha yaşamını kaybetti.

Ayrıca güneyde yapılan testlerde ise 16 pozitif vakaya daha rastlandı. Güneyde toplam ölü sayısı 5’e yükselirken toplam vaka sayısı da 162’ye çıktı.

Hayatını kaybeden kişilerin 47 yaşında erkek bir şahıs ile 76 yaşında bir kadın olduğu bilgisi iletildi. 76 yaşındaki kadın hastanın kronik başka sorunları da olduğu öğrenildi.

47 yaşındaki erkek hastanın herhangi bir tıbbi geçmişinin olmaması ise dikkat çekti. Güneyde geçtiğimiz günlerde 58 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum pilot da herhangi başka rahatsızlığı olmadan, yine Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmişti.

Yeni 16 pozitif vakanın ise Avrupa’dan gelen 1 kişi, ayrıca Baf Hastanesi’ndeki bir vakadan takip edilen 9 şüpheli olduğu öğrenildi.

2 yeni vakanın farklı gemilerden mürettebat olduğu, 1 vakanın da İngiliz üsler bölgesinden ortaya çıktığı belirtildi.

Ayrıca 3 yeni vakayla ilgili de araştırma yapılıyor.