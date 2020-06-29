Güneyde 1.290 test, 2 yeni vaka

Güneyde 1.290 test, 2 vaka



Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte toplam 1.290 laboratuvar testi sonucu 2 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, yeni vakalardan biri ülkeye geri dönenler arasında yapılan 766 test sonucu saptandı.



Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilen toplam 215 örnekten 1'i de pozitif çıktı.



Söz konusu pozitif vakanın da seyahat geçmişi olduğu belirlendi.



Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde COVID-19 nedeniyle bir hastanın tedavi gördüğü açıklandı.