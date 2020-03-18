Güney daha katı önlemlere gidiyor

Kıbrıs'ın güneyinde coronavirüs ile mücadelede halkın evde kalın çağrılarına uymadığı ve daha katı önlemlere gidileceği açıklandı.

Kıbrıslı Rum medya kaynakları yarın toplanacak olan Olağanüstü Başkanlar Konseyi'nin daha katı önlemleri masaya yatıracağını yazdı.

Sigma kanalının iddiasına göre tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı da var.