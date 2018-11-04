Gündem: Sabıka Kaydının Silinmesi
Toplantının gündeminde sabıka kaydının silinmesiyle ilgili yasada değişiklik öngören yasa önerisi ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin bazı raporları bulunuyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Toplantının gündeminde, Birleştirilmiş Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.
Genel Kurul’da ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 28 Eylül’deki toplantısında aldığı kararı gösteren cetvel, komitenin Ahmet Özkaramanlı’nın, İsmail Gürsoy’un, Kemal Çobanoğlu’nun başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporları yanında Avukat Nurettin Karagözlü ve Avukat Oktay Çınar’ın mahkum Hasan Nur adına özel af yasası yapılması hakkındaki dilekçe kararına DP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş’ın itirazına ilişkin raporu da görüşülecek.
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Etiketler : meclis, Sabıka Kaydının Silinmesi
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