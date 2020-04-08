Gümrükte ‘subay’ gerginliği

Mağusa Limanı’na bugün gelen Toros gemisinin, ülkeye getirdiği çoğunluğu asker yolcuların karantina için otobüslerle bir otele gönderildiği öğrenildi.

Ancak, üst düzey rütbeli bir subayın, Temel Sağlık Dairesi yetkilileri ve ilgili memurların uyarılarına rağmen, kendi arabasıyla limandan ayrıldığı, “kendi koşullarında ve konutunda karantina sürecini yaşayacağını” söylediği belirtildi.

Mağusa Limanı’nda pek çok görevlinin gözleri önünde yaşanan bu süreç YENİDÜZEN’le paylaşıldı, gazetemiz gelişmeyi farklı kaynaklardan da teyit etti.

Aracına binip kendi arabasıyla limandan ayrılan üst rütbeli subayın, kısa süre sonra limana geri döndüğü öğrenildi.