Greko Burnu'nda 10 mülteci tespit edildi

Güney haber kaynakları, Greko Burnu'nun 8 deniz mili güneydoğusunda, bu sabah erken saatlerde, içerisinde yaklaşık 10 mültecinin bulunduğu bir teknenin seyir halinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Tekneyi Kıbrıs'ın güneyindeki “Mağusa Liman Polisine” bağlı iki teknenin yakından izlemekte olduğunu duyuran Kıbrıs Rum haber kaynakları, teknenin güney kıyılarına yaklaşmasına izin verilip verilmeyeceğinin şu ana kadar netleşmediğini belirtti.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Liman polisi mensuplarının, coronavirüs pandemisi dolayısıyla, teknede bulunan göçmenleri geldikleri ülkeye geri dönmeye ikna etmeye çalıştıklarına dair bilgilere de yer verildi.

AKYAR BÖLGESİ'NDE SURİYELİ SİYASİ MÜLTECİLER

Öte yandan haberde, Dikelya İngiliz Üsleri mensuplarının, bu sabah erken saatlerde “Strovilya” (Akyar) bölgesinde, Güney Kıbrıs’a Kuzey Kıbrıs'a geçtikleri iddia edilen ve siyasi mülteci olduklarını söyleyen 15 civarında Suriyeli tespit ettiği de belirtildi.

Suriyeli mültecilerin şu an Üslerde tutulduğu ve Koçinotrimithiya’daki göçmen kabul merkezine götürülmeleri için Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına teslim edilmelerinin beklendiği kaydedildi.