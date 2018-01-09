Görevliler zorlandı!

7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerde sandık başında görev alanlar uzun süren sayım yüzünden bitkin düştü…

7 Ocak sabahından dün öğlen saatlerine dek, 30 saati aşkın süreyle çalıştığını anlatan birçok sandık görevlisi, Yüksek Seçim Kurulu’nda sayım yapılmasını beklerken uykusuzluktan zor anlar yaşadı.

Mahkeme koridorlarında bu öfkesini dile getiren görevliler, zaman zaman gerildi, zaman zaman ise güneşli havanın da etkisiyle bir köşeye kıvrılıp uyuyakaldı.

Uzun süre görev yaptığını anlatan bazı görevliler, sayımı bekledikleri bu süreçte hiçbir ihtiyaçlarının karşılamadığını, sayım alanından ayrılmalarına da izin verilmediğini ileri sürdüler.

Su, yiyecek, tuvalet gibi acil ihtiyaçlarını karşılayamadığını anlatan görevliler "Böyle rezalet bir sistem olamaz, vardiya yapsaydılar bunlar olmazdı" diyerek isyan etti.

"Bir daha değil görevli olarak, oy kullanmaya dahi gitmeyeceğim"

Koridorlarda uyuyup uyandığını anlatan görevliler, "Bir daha değil görevli olarak, oy kullanmaya dahi gitmeyeceğim" diyerek sitem etti...

Uykusuzluktan sinirlerinin harap olduğunu belirten kişiler, "Ufak tefek sorunlar varmış, düzeltecektik, gitmeyin diyorlar ama artık gözlerimiz görmüyor bile, böyle iş mi olur, nasıl küsur bulacağız" diyorlar.

Bu şekilde bekletildikleri için çok öfkelendiğini anlatan görevliler, en az 7 saat beklediklerini dile getirdiler.

“Bir sonraki seçimde görevli bulamayacağız”

Basın toplantısı yapmaya hazırlanan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ise basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kısa sohbette görevlilerin yorgunluğunu doğrular mahiyette espri yaparak “Bir sonraki seçimde görevli bulamayacağız” diyerek tebessüm etti…