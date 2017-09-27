Goran Bregoviç’le Girne’de Balkan rüzgarları esti

Girne Belediyesi’nin bu yıl “Aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla gerçekleştirdiği 7’inci Girne Kültür Sanat Günleri, önceki akşam, Balkan Müziğinin en iyi isimlerinden Goran Bregoviç’in verdiği muhteşem konserle son buldu.

Dünyaca ünlü isim Goran Bregoviç’i, özelde Girne halkı ve ülkenin dört bir yanından hayranı yanı sıra, Güney Kıbrıs’tan ve Türkiye’den de konser için Girne’ye gelen hayranları dinledi. Ünlü şarkıcı, Balkan esintilerinden oluşan şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Özellikle en bilinen şarkılarını sona saklayan sanatçının hayranları bir an olsun oturmayarak, kendisine danslarıyla eşlik etti. Bregoviç, Türkçe’ye çevrilen Kalaşnikof ve Çav Bella şarkıları yanı sıra en çok beğenilen şarkılarından Ederlezi’yi de seslendirdi.