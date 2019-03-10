Gönyeli kaçtı, Cihangir kovaladı: 2-2

K-Pet Süper Lig’de 21.hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Cihangir takımları kozlarını paylaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle noktalandı. Karşılaşmada Gönyeli John Okoli ile 2-0 öne geçmeyi başarırken, Cihangir Fırat Ersalan’ın golleriyle beraberliği yakaladı. Gönyeli takımı aldığı puanla 33 puana yükselirken, Cihangir de puanını 34’e yükseltti. Ligde 22.haftada Gönyeli, Küçük Kaymaklı’ya konuk olurken, Cihangir de Gençler Birliği’ni ağırlayacak.

STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: E. Öztaşlı*, C. Sarı*, F. Tuna*

GÖNYELİ

Kemal Bağbal**

Talat Dağer**

Süleyman Aksaç*

(Dk.46 Kahraman)*

Kehinde Owoeye**

Christian Chinazam**

İbrahim Öksüzoğluları**

(Dk.86 Serkan)

Raif Selden*

John Okoli**

Sabri Selden*

(Dk.51 M. Barkınay)*

Menteş Mertkaya**

Kemal Varan*

TD: Mustafa Özarabacı

CİHANGİR

Tuğcan Aksulu*

Erol Aksunlar*

Salih Say*

Ertan Bulut*

Mikail Sivri**

Çağlar Toklu**

(Dk.68 Musa)*

Fırat Ersalan**

Ali Öztürk*

Nurettin Gecekuşu**

Uche Sunday*

Henri Belle*

TD: Hasan Burgaç

GOLLER: Dk.2 ve 13 John Okoli (Gönyeli) – Dk.37 ve 41 (p) Fırat Ersalan (Cihangir)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Uche Sunday (Cihangir)