Gönyeli kaçtı, Cihangir kovaladı: 2-2
K-Pet Süper Lig’de Gönyeli 2 farklı öne geçtiği maçta Cihangir ile berabere kaldı
K-Pet Süper Lig’de 21.hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Cihangir takımları kozlarını paylaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle noktalandı. Karşılaşmada Gönyeli John Okoli ile 2-0 öne geçmeyi başarırken, Cihangir Fırat Ersalan’ın golleriyle beraberliği yakaladı. Gönyeli takımı aldığı puanla 33 puana yükselirken, Cihangir de puanını 34’e yükseltti. Ligde 22.haftada Gönyeli, Küçük Kaymaklı’ya konuk olurken, Cihangir de Gençler Birliği’ni ağırlayacak.
STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı
HAKEMLER: E. Öztaşlı*, C. Sarı*, F. Tuna*
GÖNYELİ
Kemal Bağbal**
Talat Dağer**
Süleyman Aksaç*
(Dk.46 Kahraman)*
Kehinde Owoeye**
Christian Chinazam**
İbrahim Öksüzoğluları**
(Dk.86 Serkan)
Raif Selden*
John Okoli**
Sabri Selden*
(Dk.51 M. Barkınay)*
Menteş Mertkaya**
Kemal Varan*
TD: Mustafa Özarabacı
CİHANGİR
Tuğcan Aksulu*
Erol Aksunlar*
Salih Say*
Ertan Bulut*
Mikail Sivri**
Çağlar Toklu**
(Dk.68 Musa)*
Fırat Ersalan**
Ali Öztürk*
Nurettin Gecekuşu**
Uche Sunday*
Henri Belle*
TD: Hasan Burgaç
GOLLER: Dk.2 ve 13 John Okoli (Gönyeli) – Dk.37 ve 41 (p) Fırat Ersalan (Cihangir)
KIRMIZI KART: Dk.90+3 Uche Sunday (Cihangir)