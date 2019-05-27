Gökyiğit'in ödüllü fotoğrafları sergilenecek
Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in “100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi” 29 Mayıs’ta ziyarete açılacak.
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Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in “100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi” 29 Mayıs’ta ziyarete açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılış töreni 10:00’da başlayacak.
Sergide, Gökyiğit’in ödül almış 74 fotoğrafı da bulunuyor.
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