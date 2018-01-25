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GKK: Talimatlarınıza uymama söz konusu olamaz

GKK: Talimatlarınıza uymama söz konusu olamaz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısı üzerine, saat 12:00’de gerçekleştirilen görüşmede, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik yaşanan şiddet olayları ve gelecek açısından alınması gereken tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talimatlarına uymama gibi bir durumun asla söz konusu olamayacağını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı da iç barışın ve toplumsal bütünlüğün korunması için başta emniyet güçleri olmak üzere bütün kurumlara büyük görevler düştüğünü belirterek, yurttaşın can ve mal güvenliğini korumanın devletin asli görevlerinden biri olduğunu, tüm makamların bu sorumluluk bilinciyle hareket etme zorunluğunu vurguladı. 

 

 

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