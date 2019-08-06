Girne’nin kalbinde yepyeni bir mekan

Geçtiğimiz haftasonu Girne yeni bir restaurant ve bara kavuştu. Şehrin merkezi sayılan Türk mahallesinde farklı lezzetlerin bir araya geldiği “Parea Restaurant & Bar” açıldı. Rumca’da “barya” anlamına gelen Parea, rahat açık ortamı, samimi açılşanları, özgün servis ve menü seçenekleri ile başta Girneliler olmak üzere tüm halkımızın kalbini kazanmaya başlıyor.

“Yerel ürünleri evrensel sunum ve tatlarla birleştirmek” hedefi ile çalışmalara başlayan mekanda farklı beslenme biçimlerini tercih edenler için de özel seçenekler de sunuluyor. İspanya mutfağından Balkan lezzetleri ve Ortadoğu’ya kadar uzanan geniş menü seçenekleri arasında bilinmedik ama denemeye değer tatlar da bulunuyor.