Girne'de uyuşturucu: 1 tutuklu
Girne’de K.Y.(E-47)’nin evinde dün 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.
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Girne’de K.Y.(E-47)’nin evinde dün 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yayımlanan basın bülteninde, Girne’de K.Y.(E-47)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. K.Y tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
KİLİSE ÇANI BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI
Bu arada, Ziyamet’te polis tarafından 27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E.(E-45)’nin tasarrufunda bulunan eski eser nitelikli bir adet kilise çanı meselesinde zanlı olarak aranmakta olan M.B.(E-68) tespit edilerek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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