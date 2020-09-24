Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Girne'de ücretsiz PCR uygulaması  
Girne'de ücretsiz PCR uygulaması  

Girne'de ücretsiz PCR uygulaması  

Sağlık Bakanlığı bugün Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacağını duyurdu.

A+A-

Sağlık Bakanlığı bugün Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacağını duyurdu.

Testlerin saat 13.00 ile 18.00 arasında Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz  yapılacağı bildirildi. 

Girne bölgesindeki tüm vatandaşların limanda kurulacak sağlık kabinlerine giderek y belirtilen saatlerde PCR testlerini yapabilecekler bilgisi verildi.  

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler