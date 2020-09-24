Girne'de ücretsiz PCR uygulaması
Sağlık Bakanlığı bugün Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacağını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı bugün Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacağını duyurdu.
Testlerin saat 13.00 ile 18.00 arasında Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz yapılacağı bildirildi.
Girne bölgesindeki tüm vatandaşların limanda kurulacak sağlık kabinlerine giderek y belirtilen saatlerde PCR testlerini yapabilecekler bilgisi verildi.
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