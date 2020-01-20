Girne'de ölümlü trafik kazası

Girne'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.Girne'de aracın çarptığı 51 yaşındaki Veysel Can isimli yaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın SUbaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

20.01.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker (E-42), yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN (E-51)'a çarpmıştır. Kaza sonucu Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.