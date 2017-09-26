Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi, 20 metre derinliğindeki dere yatağına uçtu.

Feci trafik kazasında kamyon sürücüsü 28 yaşındaki Myrat Durdyyev ağır, 43 yaşındaki Ahmet EGEMBERDİYEV ise hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı kazanın bugün saat 12.45’te meydana geldiğini açıkladı.

Myrat Durdyyev (E-28), yönetimindeki JE 551 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, kamyonun kontrolünden çıkan aracı durdurabilmek için yolun solunda bulunan kum havuzuna doğru yöneldi.

Bu sırada kum havuzunun yanında bulunan toprak yola giren kamyon, sağ tarafta bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki dere yatağına sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Myrat Durdyyev kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Ahmet Egemberdiyev ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.