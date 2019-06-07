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Gifa önünde kurşunlama davası yine ertelendi

Gifa önünde kurşunlama davası yine ertelendi

Gifa Airways isimli işyeri önünde tabanca ile Serkan Kısa'ya el ateş edien E.Y., yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

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Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan E.Y., yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

 

Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, savcı Fuat Emirtaneoğlu, davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, davayı  14 Haziran’a erteledi. Sanık E.Y.,  “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamaları ile yargılanacak.

 

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