“Gidemezsek işimizi kaybederiz”

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan işçiler, bugün Meclis önünde eylem yapıyor. Cumhuriyet Meclisi önünde saat 11’e doğru toplanan eylemciler, geçişlerdeki belirsizliğin netleşmesi yönünde talepte bulunuyor. Eylemciler, güneye geçemezlerse işlerini kaybedeceklerini söyleyerek, halihazırda üç aydır çalışamadıklarını da hatırlattı. Büyük kalabalık davul ve düdüklerle, pankartlarla "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" sloganıyla Meclis önüne yürürdü. Eylemciler, Başbakanlığa da yürüyecek.

Fotoğraflar ve görüntü: Dila Şimşek