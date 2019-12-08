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GİAD 30. yılını kutladı

GİAD 30. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’nin 30. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’nin 30. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da Bedesten’de yer alan resepsiyona gelişinde Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı Uğur Ergül ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

İşadamları ve davetlilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’ne faaliyetlerinde başarılar diledi.

 

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