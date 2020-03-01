Geriye enkazı kaldı

Sigorta ve hastane sorumlularının hasar tespit çalışmalarını sürdüğü hastanede, gün boyu tadilat ve temizlik hiç hız kesmedi. İtfaiye ekipleri olası tehlikeye karşı hastane avlusundan hiç ayrılmadı.

Dünkü çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli: “Yapılaması gereken her şey 24 saat boyunca devam edecek. Onkoloji, Poliklinikler, Göğüs hastalıkları, çeşitli tahlil ve tekiler de hala yapılmaya devam ediyor.1974 öncesi birlik beraberlik ve yardımlaşma ruhunu yine canlandırdık, herkese teşekkürler…”

Fehime ALASYA

Lefkoşa Hastanesi’ndeki yangının ardından bazı bölümlerde geriye enkaz kaldı, yaraları sarma çalışmaları da başladı…

Sigorta ve hastane sorumlularının hasar tespit çalışmalarını sürdüğü hastanede, gün boyu tadilat ve temizlik hiç hız kesmedi. İtfaiye ekipleri olası tehlikeye karşı hastane avlusundan hiç ayrılmadı.

Hastanenin ikinci katındaki Kalp Damar Cerrahisi ve Anjiyo bölümü tamamen yanarken, ortada sadece demir yığınları kaldı.

Birçok oda küle döndü, yoğun bakım ünitesinin yangından çok etkilenmediği görülse de, tüm izler panik halindeki tahliye anlarını gözlerde canlandırmaya yetti.

Kalp Damar Cerrahisi ve Anjiyo bölümü doktorlarından Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, Sigorta yetkililerine bölümü gezdirirken cihazlar tek tek incelendi, tüm odalar, zarar gören her yer kayıt altına alındı.

Sağlık Bakanı Pilli: “Gereken her neyse yapılacak…”

Kaos dolu saatlerin ardından sakin bir güne başlanırken, yangının ardından gelen üçüncü ölüm yine yürekleri burktu.

Dünkü çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Durumu ağır olan başka hasta raporu almadığını ifade etti. Pilli, ameliyat bekleyen hastaların olması durumunda gerekenin yapılacağını, anlaşmalı olunan Kolan ve YDÜ Hastanesi’nde bu işlemlerin sorunsuz yürütüleceğini belirtti.

Devlet bünyesindeki diğer hastanelere, Lefkoşa’daki Tren Yolu Polikliniğine dahil doktor, hemşire ve personel takviyesi yaptıklarını anlatan Pilli, hizmetlerin buralarda da devam edeceğini belirtti.

Önümüzdeki Günlerde Mağusa Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım bölümü açmayı hedeflediklerini de belirten Pilli, önümüzdeki günlerde bu hizmetin devreye konacağını ifade etti.

“Çalışmalar 24 saat boyunca devam edecek”

Önümüzdeki hafta içi birçok bölümün hizmete açılacağını belirten Pilli, çalışmalarla ilgili şunları aktardı: “Acil Servis de bu şekilde birkaç gün sonra, en kısa sürede hizmete girecek. Kalp Damar Cerrahi Servisi için o katta olan farklı bir alanda yeni bölümü hizmete koyacağız. Temizlik işleri son sürat devam ediyor. Yapılaması gereken her şey 24 saat boyunca devam edecek.

Onkoloji, Poliklinikler, Göğüs hastalıkları, çeşitli tahlil ve tekiler de hala yapılmaya devam ediyor.

Hasar tespiti şu anda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de buna ilişkin açıklamalar olacak.”

“1974 öncesi birlik beraberlik ve yardımlaşma ruhunu yine canlandırdık, herkese teşekkürler…”

Tahliyenin çok başarılı gerçekleştiğini anlatan Pilli herkese teşekkür etti: “Tüm halkımıza, bu süreçte emeği geçen herkese, özellikle personel, hemşire ve doktorlarımız, sivil savunma ve askerimize, başarılı tahliyeleri için çok ama çok teşekkür ederim.

Her servisteki görevliler tüm hastalarına sahip çıktı. Hasta ailelerine bilgi verdi, çok güzel bir yardımlaşma oldu. Bazı basında çok yanlış anlatımlar oldu. Tahliye işleminden halkın çok ama çok memnun olduğu yorumlarını işittim. İnsanlar bize ulaşıyor ve bu tahliye için memnuniyet dile getiriyor. Plansızdık ama 1974 öncesi birlik beraberlik ve yardımlaşma ruhunu yine canlandırdık. Ben o ruhu gördüm. Bunu 1974’ten önce de görmüştüm, yine yaşadık yine gördüm.

Açılan banka hesabı ile her yandan yağan yardım taleplerini bir hesapta toplayıp sağlık için kullanacağız. Pazartesi günü bu yönde de girişimlerimiz olacak. Sağlığın daha iyiyi gitmesi için bu belki bir başlangıç olacak.”





Mapfree Sigorta Şirketi Direktörleri’nden Ömer Oşan:

“Poliçedeki rakamlara bakılmakzsızın hastanede tamirat, tadilat ve temizlik işlerine başladık”

Mapfree Sigorta Şirketi Direktörleri’nden Ömer Oşan, poliçede rakamlara bakılmaksızın hastanede tamirat, tadilat ve temizlik işlerine başlandığını, dün 40 kişinin hastanede çalıştığını, bugün de bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Şu anda yangının geride bıraktığı hasarın temizlenip giderilmesine odaklanıldığını ifade eden Oşan, bu sırada sigorta değerlendirme uzmanı, expertiz çalışmalarının da başladığını kaydetti.

Hastanedeki bazı cihazlarda gözle görülür bir hasar olmamasına karşın, teknik uzmanların bu cihazlar üzerinde yaptığı inceleme ile hasar boyutunun belirlenebileceğini belirten, bunun için de bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şirket Direktörleri’nden Ömer Oşan, “Biz sigorta olarak temizlik, tadilat, tamirata başladık. Hastanenin kullanılabilecek durumdaki servislerinin kullanıma açılabilmesi için de ekiplerimizle, hızla çalışıyoruz. Ancak henüz muğlak olan çok şey var… Cihazlar var. Bizim bir taraftan hasar tespitimizi yaparken, idare de yapacak, mutabık kalınacak. Günün sonunda poliçe şartlarına da bakılarak hasar karşılanacak” şeklinde konuştu.