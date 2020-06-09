Geri dönmeme şartıyla gittiler...

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana güneydeki işlerine gidemeyen bazı Kıbrıslı Türkler, bu sabahın erken saatlerinde taahhütname imzalayarak geri dönmemek şartı ile Kermiya geçiş noktasından işlem yaptırıp güneye geçiş yaptı. Bazı Kıbrıslı Türk işçiler, duygusal anlar yaşadı. Zor durumda olduklarını ifade eden işçiler evlerinden ayrılmayı göze aldıklarını söyledi. Hükümetin çok yanlış kararlar ürettiğini de kaydeden işçiler, "geçmişte ekmek kazanmak için çocuklarımızı bırakıp sınırları aştık şimdi torunlarımızı bırakıp gidiyoruz" dedi.

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