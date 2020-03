Gençlerden Lokmacı'da oturma eylemi

Bir grup Kıbrıslı Türk genç, Kıbrıs Rum liderliği tarafından Lokmacı geçiş noktasının kapatılmasını oturma eylemi ile protesto ediyor. Gençler, sosyal medyadan Türkçe, İngilizce ve Rumca olarak eyleme katılma çağrısı yaptı. Gençlerin geç saate kadar eyleme devam etmesi bekleniyor.

Yapılan paylaşım şöyle;

"We are here, we are not going anywhere ! Come join us!

Buradayız, hiç bir yere gitmiyoruz!

Gelin bize katılın!

Είμαστε εδώ, δεν θα πάμε πουθενά!

Ελα μαζί μας!"