Gençlerde yaprak dökümü sürüyor

MALİK, ŞENOL, M. EROL... Maddi sorunlar yaşayan ve küçülme kararı alan Gençler Birliği’nde takımdan yıldız isimlerin ayrılığına dün yenileri eklendi. Yabancı futbolcu Yakubu Malik Mağusa Türk Gücü’ne transfer olurken, Şenol Şöför ve Mehmet Erol Binatlı’ya kiralandı

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde yaprak dökümü sürüyor. Kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar ve aldığı küçülme kararı ile birlikte takımın yıldız oyuncularının başka takımları bir bir gerçekleşiyor. Daha önce Yusuf Beyazi ve Ertan Bulut’un takımdan ayrılmasının ardından dün Yakubu Malik, Mehmet Erol ve Şenol Şöför takımdan ayrılan diğer isimler oldular.

MTG Malik’i bitirdi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği’nin orta sahasının önemli elemanlarından biri olan Beninli Yakubu Malik’i renklerine bağladı. İki kulüp yöneticileri dün bir araya gelerek transferde el sıkıştı. Malik, iki buçuk sezondur İskele ekibinin formasını giyerken, ligin ikinci yarısında MTG’nin başarısı için ter dökecek.

Şenol ve M. Erol Binatlı’da

Takımdan ayrılan diğer yıldız isimler ise Şenol Şöför ile Mehmet Erol oldu. Gençler Birliği yöneticileri Binatlı yöneticileri ile yaptığı görüşme sonrasında oyuncuların kiralık olarak ikinci devrede transferi için anlaşma sağladı.