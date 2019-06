Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası Türkiye’de Konser Verdi

Ersin Kaşif

Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası Türkiye’de konsere katıldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından bu sene 7.si düzenlenen Uluslararası Klasik Müzik Festivali çok güzel görüntülere de sahne oldu. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Lefkoşa, Girne ve Mağusa konserlerinin ardından Türkiye’de bir klasik müzik festivaline katılmak bizler için çok güzel gelişmeler. Konserlere Türkiye’nin birçok bölgesinden orkestralar, korolar ve bireysel performanslarını sahnede sergileyen gençler katıldı. Bizler de orkestramızla festivalin orkestralar sahnesinde yer aldık. İzleyenler arasında konservatuar öğretim görevlileri, müzik bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerinin olması bizlerin performans açısından daha da bir heyecanlı geçmesine neden oldu tabii. Orkestramızın yakaladığı saund ve ses temizliği izleyiciler tarafından beğenildi. Bu bizler için çok önemli bir gelişme ve motive kaynağı.

MAKÜ KONSER SALONU KONSERLERİ

Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası olarak biz de klasik bir repertuar ile festivale katıldık. Charles Woodhouse’nin Three Scotish Melodies, Beethoven 9. Symphony, Peter Warlock’un Capriol, Georges Bizet’in Carmen ve habanera, E.D.Caupa’nın O Sole Mio, Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği ve anonim bir Türk eseri olan Oynak repertuarımızdaki eserlerdi. Solistimiz soprano Ayşe Güler Akın’ın sahne performansı ise çok beğenildi. Üniversite yıllarımdan dönem arkadaşım, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle tarafından orkestramıza belgelerin verilmesi ve yapılan konuşmalar sahne sonrası duygusal bir ortama da vesile oluyordu.

ISPARTA’YA GİDİP, İSLAMKÖY’E GİTMEMEK OLMAZDI!

Bir buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi dostlarım Adil Leven Yüksel ve Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Öğretim görevlisi Aysu Dağlı Akgün tarafından bizler için bir günlük yapılan gezi programı çok güzeldi. Gülleriyle ünlü Isparta’nın güzelliği sadeliği ve temizliği, Eğirdir gölünün görülmeye değer manzarası yanında Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in her anısını yaşatan, Demokrasi ve Kalkınma Müzesini de gezdik. Doğduğu evin de aynı kampüsün içinde olduğu müze çok kapsamlı. Bir ömrün her anının yaşanmasına ve hatırlanmasına neden olacak her şey mevcut. Hatta Kıbrıs bölümü bile anılarda yaşatılmış. Görmeyen varsa gidip görmeli.