Genç futbolcu korkuttu

Halit Dağ

Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı karşılaşmasının uzatma anlarında hava topu mücadelesinde Akande ve Mehmet Göçben çarpışarak yerde kaldı. Orta hakem Kerem Eran hemen oyun alanına sağlık görevlilerini çağırarak 2 futbolcuya da sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık görevlisinin ve 2 takımın ilk yardım görevlisinin yerinde müdahalesi ile Mehmet’in nefes alması sağlanarak sahaya ambulans çağrıldı. Daha sonra Türk Ocağı futbolcusu Akande’nin kafasında oluşan yarık nedeniyle futbolcuya bandaj yapıldı, maç sonu Türk Ocağı yetkilileri futbolcuyu hastaneye götürerek gerekli müdahalenin yapıldığı öğrenildi.

Küçük Kaymaklı’nın değişiklik hakkı olduğu için Mehmet’i oyundan alarak yerine Emre Nazik’i sahaya sürerken, Türk Ocağı’nın değişiklik hakkı olmadığı için oyunun geriye kalan dakikalarını 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. İki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Ferah BARIŞSEV