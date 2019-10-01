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Genç anne gözyaşlarıyla uğurlandı

Genç anne gözyaşlarıyla uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin’in cenazesinde gözyaşları sel oldu.

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Alayköy – Türkeli anayolunda geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin, bugün gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı. Genç annenin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Derin, ikindi namazının ardından Lefkoşa mezarlığına defnedildi. Sedef Sevgi Derin, arkasında 3 öksüz çocuk bıraktı.

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Fotoğraflar: Devrim DEMİR

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