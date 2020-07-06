Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Türkiye’de Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'daki programını iptal edip bölgeye hareket eden TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede şiddetli rüzgar etkili olduğu için söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bu arada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

YOĞUN DUMAN BOĞAZ'I KAPLADI

Yoğun duman Çanakkale Boğazı'nı kaplarken, bölgede 400 kişiden oluşan ekiplerin 107 arazöz ve 7 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor.