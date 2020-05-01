Kıbrıs’ın her iki yanında salgın sonrası “normalleşme adımları” konuşulurken, gözler “geçiş noktaları”na çevrildi.

Kıbrıslı Rum liderliği “4 geçiş noktası”nın kapalı olduğunu açıklarken, kuzeyde ise “KKTC yurttaşları, eşleri ve çocukları” dışında tüm geçişler kapatıldı.

Ancak geçişleri önündeki asıl “barikat” her iki tarafta “karantina” ile devreye kondu.

Kıbrıs’ın güneyinde normal yaşama dönüşe ilişkin 4 aşama ile ilgili ayrıntılar yine basına yansıdı.

Fileleftheros gazetesi; “Temmuz’da Da Mücadele Edeceğiz-Normal Yaşama Dönüşün Son Aşaması Geçit Noktalarının Açılmasına Havale Ediliyor” başlıklı habere yer verdi.

Gazeteye göre, güneyde tüm sınırlandırmaların kaldırılmasıyla normal yaşama dönüşün 4’üncü ve son aşaması Temmuz ayı ortalarında başlayacak.

14 Temmuz’da başlayacak olan son aşamada, tiyatro, kapalı alanlardaki sinemalar, festival ve konserlerin, kumarhanelerin, açık ve kapalı alanlardaki çocuk oyun alanlarının açılmasıyla, tüm sınırlandırmaların kaldırılmasının düşünülüyor.

Üçüncü aşama olan 9 Haziran-13 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde, aşamalı olarak havalimanları, ticari merkezler, mağazalar, oteller, organize plajlar gibi alanların açılacağına dikkat çekiliyor.

Kıbrıslı Rum yetkililer, “geçişlerle” ilgili soruları yanıtlarken ise kendilerinin sadece 4 noktayı kapattığını, Kıbrıslılara seyahat engeli getirilmediğini, ancak, kuzeyde bu engelin de getirildiğini iddia etti.

Fileleftheros, Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu sınırlandırıcı tedbirlerin gevşetilmesinin kolay bir girişim olmadığını, kişisel ve kolektif düzeyde birçok tehlikeyi de barındırdığını söyledi.

Yoannu, bazı iş yerlerinin ve işletmelerin açılacak olmasının sevindirici olduğunu, ancak buna; örneğin Almanya’da veya diğer ülkelerde olduğu gibi, vakalarda artış olacağına dair endişelerin de eşlik ettiğini ifade etti.

Yoannu, Güney Kıbrıs’ta şekillenen epidemiyolojik görüntünün, kendilerine sınırlandırmaların kaldırılmasına yönelik adımlar atmalarına olanak tanıdığını sözlerine ekledi.