Gecikme zamlarına %65 ile %80 oranında af!

Yasa tasarısı birikmiş borcu olan vatandaşlara ciddi ödeme kolaylıkları getiriyor.

Buna göre asli borcu peşin ödemeyi kabul eden tüketicilerin gecikme zammı %80, taksitli ödeme seçeneğinden faydalanmak isteyen tüketicilerin gecikme zammından ise %65 oranında bir ‘bağışlama’ planlanmakta.

Hasan Yıkıcı

Elektrik Borçlarını ödemeyenlere yönelik tam ismiyle "Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenleme (Geçici Kurallar) Yasası" olan af yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan tasarıda, yasanın Elektrik Kurumu’nun tüketicilere faturaladığı birikmiş asli alacaklarının ve gecikme zamlarının tahsil edilebilmesine olanak sağlamak amacı taşıdığı belirtildi.

Tasarıda yasanın amacı “Bu Yasa ile elektrik tüketiminden dolayı ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının ve bu alacaklara ilişkin gecikme zamları ile faizlerin tahsil edilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır” şeklinde belirtildi.

Gecikme zammına %80 oranında af

Yasa tasarısı birikmiş borcu olan vatandaşlara ciddi ödeme kolaylıkları getirmekte. Tasarıya göre taksitli veya peşin ödeme olanaklarından yararlanmak isteyen tüketiciler, borçlarını yeniden yapılandırabilecekler.

Buna göre her hangi bir tüketici, birikmiş tüketim borcu ve gecikme zamları için peşin ödeme yapması durumunda, tek bir defada ve peşin olarak anaparanın tamamını ve bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş olan gecikme zamlarının %20 (yüzde yirmi)' sini ödemeleri halinde birikmiş anapara ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olur.

Diğer bir ifade ile yasa tasarısının bu maddesi, tüketicilerin sadece ana parayı peşin ödemeleri halinde, o tarihe kadar oluşmuş gecikme zamlarından %80 indirim öngörmekte.

Taksitli seçeneğe %65 gecikme zammı affı

Yasa tasarısı tüketicinin taksitli ödeme seçeneğinden yararlanma istemesi halinde ise ödenecek olan anapara ve gecikme zammı toplamının en az %30'unu planın imzalandığı gün peşin olarak ödemesi gerektiğini ön görmekte.

Yasa tasarısına göre taksitli ödeme planı düzenli ve eşit aylık taksitler halinde ve en fazla 24 ayda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödenir.

Vadesi geldiği halde ödenmeyen ve Yasa kurallarından 24 (yirmi dört) ay taksitli olarak yararlanmak için yapılan müracaatta, peşin ödemenin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zamlarının %35 (yüzde otuz beş)'i tahsil edilir.

Bir diğer ifade ile tüketicinin taksitli ödemeyi seçmesi halinde, birikmiş toplam gecikme zamları %65 oranında affedilir.

45 gün içinde başvuru

Söz konusu taslak yasallaştıktan sonra 45 gün içerisinde tüketiciler ödeme yapılandırması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na başvuru yapabilecekler.

Planlanan süre içerisinde arka arkaya 3 taksitin veya bir yıl içinde herhangi beş taksitin zamanında ödenmemesi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi kesilir ve söz konusu Yasa’nın kurallarından yararlanma hakkı ortadan kalkar.