Gebeliğin sonlandırılması konuşuldu…

Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu toplantısında ‘gebeliğin sonlandırılması’ tartışıldı, zaman zaman sesler yükseldi.

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu 10 hafta üzerinde gebeliğin sonlandırılmasının ciddi sağlık tehditleri yaratacak komplikasyonları beraberinde getireceğini ifade edere, bu konunun su istimale açık bir durum yaratacağını savundu.

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Sucuoğlu’nun öneride olmayan şeyleri söyleyip halkı yanılttığını ifade etti.

‘Doğurganlık haklar ve kadın sağlığı’ hakkında konuşan CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ise

Sucuoğlu’nun konuşmalarına atıfta bulundu, fakülte ile meclis kürsüsünü karıştırdığını belirtti.

Ceza yasasında yapılacak değişikliğin yalnızca gebeliğin sonlandırılacağı haftaları üzerinden konuşulmasının oldukça yüzeysel olduğuna değinen İncirli, “Sosyal, politik değerlendirmeler yapılmalı, cinsel eğitim verilmesi gerekiyor. Çağdaş ülkelerin gündemleri bu şekilde konuşmalarla çerçevelenir” şeklinde konuştu.

Bu sırada yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, gebeliğin neden 10 hafta yerine 14 haftada sonlandırılmak istediğini sordu, İncirli’ye atfen “Ağzındaki baklayı çıkar” dedi.

Arıklı’ya cevaben konuşan İncirli, “Benim ağzımda bakla değil, bilgi var” dedi, bu konuyu daha seviyeli şekilde tartışmak gerektiğini kaydetti.

Bu sırada zaman zaman sesler yükseldi.

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Tatar: Fonda biriken paranın özel sektörde kullanılması doğru mu?

Meclis Genel Kurulu, saat 10.40’a toplandı.

İlk sözü UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar, 62. madde kapsamında söz aldı, ‘hükümetin ekonomik tasarruf tedbirleri’ ile ilgili söz aldı.

Tatar, bazı bütçe ödeneklerinde yüzde 10 tasarrufa gidileceğine ilişkin Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına değindi, bunların ne olduğunu sordu.

Meclis’te sabaha kadar bütçenin konuşulduğunu ifade eden Tatar, “Şimdi ne oldu da böyle bir karar alındı?” dedi.

Tatar, tasarruf tedbirlerinin ‘kriz’ ortamında alındığını söyleyerek, alınan kararın ‘amatörce’ olduğunu savundu.

Yabancılardan kesilen ihtiyat sandığı yatırımlarının bir fonda biriktiğini hatırlatan Tatar, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in özel sektörde toplu iş sözleşmeleri ve sendikalaşma adı altında çalışanlara ek maaş desteği vereceğini belirtti.

Tatar, fonda biriken paranın özel sektörde kullanılmasının doğru olup, olmadığını da sordu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, 62. madde kapsamında söz alan Tatar’ın konuşmalarının ardından UBP’li vekillerin yerinden söz almasının doğru olup olmadığı sordu, itiraz etti.

Tatar ise “Bir şey değil, ne güzel konuşuyoruz burada. Bu fırsatı başka nerede bulacağız?” dedi.

Nami: “Bütçe açığını kapatmak için çeşitli çalışmalar var”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, tasarruf yapılacağının Maliye Bakanı tarafından açıklandığını hatırlattı.

Nami, bütçe açığını kapatmak için çeşitli çalışmalar olduğunu, doğrudan gelir desteği ve maaşların bu kesintilerin dışında olduğunu kaydederek, Bakanlar Kurulu’na sunulan önergenin de kabul edildiğini belirtti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile El-Sen arasında yeni bir sözleşme imzalandığını, bazı çalışanların ek hak yaratacak düzenlemeler yapıldığını söyleyen Nami, bu noktada ‘yetki aşımının’ söz konusu olmadığını da dile getirdi.

Çeler: “Emek sömürüsünün devamı için ana muhalefet partisi başkanından destek isteyenler var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise ek maaş desteği ile ilgili proje üzerinde 4 aydır çalıştıklarını belirtti.

Çeler, özel sektördeki bazı işveren kesimlerinin çalışanların 750 TL almasından öte, bazılarının emek sömürüne devam etmeleri için ana muhalefet partisi başkanından destek istediğini belirtti.

Çalışmanın bir zorunluluk olmadığını dile getire Çeler, uygulamanın detaylarını paylaştı.

Çeler, bu çalışma ile ilgili Başsavcılık görüşü alındığını kaydetti.

Teşviklerin dünyanın hiçbir yerinde ömürlük olmadığını belirten Çeler, bu konudaki örneklerle ilgili bilgi verdi.

Öztürk: “Vicdani rettin zamanı değil”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, ‘Vicdani Ret’ ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Öztürk, vicdani rettin ‘zamanı’ olmadığını savundu, Kıbrıs’ta barış anlaşmasının bulunmadığını kaydetti.

“Her şey güllük gülistanlık mı da bu yasa gündeme geliyor?” diyen Öztürk, projelerdeki aksaklıklara değindi.

Öztürk, “Barış anlaşması olduğunda bizim de onay vermemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Gündüz: “Balıkçılık sektörü dibe vurdu”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ‘Balıkçılık ve balıkçı barınakları’ ile ilgili konuştu.

Gündüz, balıkçılık sektörünün ‘dibe vurduğunu’ savundu.

Balıkçılığa verilen teşviklerdeki aksaklıklara değinen Gündüz, hükümetlerin palyatif çözümler bulmaya çalıştığını kaydetti.

Gündüz, balıkçılığın geliştirilmesi için teknelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Balıkçılıkla uğraşan kesimlerinin iş güvenlikleri ile ilgili ciddi tedbir alınmasının şart olduğunu belirten Gündüz, barınak şartlarının nasıl olmasına ilişkin bilgi verdi.

Gebeliğin sonlandırılması konuşuldu…

Sucuoğlu: “Su istimale açık bir durum yaratılacak”

Öte yandan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise ‘Ceza Değişiklik Yasa Önerisindeki Gebeliğin Sonlandırılmasıyla İlgili Yapılmak İstenen Değişiklik’ ile ilgili konuştu.

Sucuoğlu, komitede hızlı şekilde çalışıldığını, kısa süre içerisinde de Meclis Genel Kurulu’na geleceğini belirtti.

Gebeliğin sonlandırılmasının tüm dünyada tartışıldığın söyleyen Sucuoğlu, AB ülkelerinde gebeliğin 12 hafta üzerinde sonlandırıldığında, ülkemizde ise tarihin 10 hafta üzerinde olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili teknik detayları paylaştı.

10 hafta sonra gebeliğin sonlandırılmasının ciddi sağlık tehditleri getirebilecek komplikasyonları beraberinde getireceğini ifade eden Sucuoğlu, bu konuda su istimale açık bir durum yaratılacağını savundu.

Derya’dan Sucuoğlu’na tepki: Halkı yanıltmayın

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Sucuoğlu’nun öneride olmayan şeyleri söyleyip halkı yanılttığını ifade etti.

Gürçağ: “Barınaklar iyileştirmeli”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, sektörün en önemli altyapılarından birinin balıkçı barınakları olduğunu, ancak bunların yetersiz olduğunu söyledi.

Barınakların iyileştirmesi ve sayılarının artırılması gerektiğini vurgulayan Gürçağ, balıkçı barınağı ile ilgili hazırlanan proje ile ilgili bilgi verdi.

Çaluda: “İş kazası nedeniyle yabancıların ön izinlerinin durdurulması kabul edilemez”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, iş kazalarına değindi.

Çaluda, son dönemde özellikle inşaat sektöründe ciddi tedbirsizlik sonucunda iş kazalarının meydana geldiğini kaydetti.

Son 20 yılda 42 ölümlü, 751 yaralanmalı iş kazanması yaşandığını kaydeden Çaluda,

Çaluda, bakanın bu konuda topu işverenlere attığını söyleyerek, işverenlerin birinci derece sorumlu olduğunu ancak bakanlık ve hükümet yetkililerinin ne yaptığı sordu.

İş kazası nedeniyle yabancıların ön izinlerinin durdurulmasının kabul edilemez olduğunu savunan Çaluda, ‘yasaklı zihniyetin’ doğru bir adım olmadığı belirtti.

Çaluda, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in dönem dönem müteahhitleri ve diğer işverenleri eleştirdiğini kaydetti.

İncirli: “Sucuoğlu meclis ve fakülte kürsüsünü karıştırdı”

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, ‘Doğurganlık hakları ve kadın sağlığı’nı konuştu.

İncirli, kadın haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı, aksi durumda çağdaş ülke yolunda ilerlemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Sucuoğlu’nun konuşmalarına atıfta bulunan İncirli, fakülte ile meclis kürsüsünü karıştırdığını belirtti.

İncirli, komitenin sağlıklı şekilde her yönüyle bu konuyu ele aldığına dikkat çekerek, yapılması gereken en doğru çerçevenin de şekillendirileceğini ifade ederek, endişe duyulmamasını istedi.

Ceza yasasında yapılacak değişikliğin yalnızca gebeliğin sonlandırılacağı haftaları üzerinden konuşulmasının oldukça yüzeysel olduğuna değinen İncirli, “Sosyal, politik değerlendirmeler yapılmalı, cinsel eğitim verilmesi gerekiyor. Çağdaş ülkelerin gündemleri bu şekilde konuşmalarla çerçevelenir” şeklinde konuştu.

İncirli, insanların bilgilendirilerek, alınan kararlara dahil edilmesi gerektiği ifade etti.

İncirli’den Arıklı’ya “Benim ağzımda bakla değil, bilgi var”

Yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, gebeliğin neden 10 hafta yerine 14 haftada sonlandırılmak istediğini sordu, İncirli’ye atfen “Ağzındaki baklayı çıkar” dedi.

Arıklı’ya cevaben konuşan İncirli, “Benim ağzımda bakla değil, bilgi var” dedi, bu konuyu daha seviyeli şekilde tartışmak gerektiğini kaydetti.

Bu sırada zaman zaman sesler yükseldi.

Töre: Kıbrıs meselesinin 1963 yılına dayanıyor

UBP Milletvekili Zorlu Töre, ‘Müzakere sürecinde toprak ve mülkiyet” ile ilgili konuştu.

Töre, Lute’un yaptığı ziyaretlere değindi.

Kıbrıslı Türklerin İngiliz sömürüsüne geçmesinin ardından sürekli olarak toprak kaybettiğini savunan Töre, Vakıf mallarının o zamandan itibaren kaybolmaya yüz tuttuğunu öne sürdü.

Töre, Kıbrıs meselesinin başlangıç tarihinin 1974 öncesine dayandığını ileri sürdü.

60 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ta Barış Gücü askerlerinin görev yaptığını söyleyen Töre, Kıbrıs meselesinin 1963 yılına dayandığını kaydetti.