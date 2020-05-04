Gazetecilere test

Basın örgütlerinin öncülüğünde gazetecilere de Covid-19 testi yapılıyor. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testlere, gazeteciler belirli bir program dahilinde katılıyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dev-İş, Basın-Sen, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KTAMS ve Haber Kameramanları Derneği’nin üyeleri testlere katıldı.

Gün boyu sürecek programda toplam 427 basın çalışana test yapılması planlanıyor.