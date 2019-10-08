Gazeteci Özuslu ve Kaskanis, Brüksel’de konuşacak



“Kıbrıs Sorunu, Federal Çözüm ve Avrupa Uygulamaları” panel Brüksel’de yer alacak. AKEL ve GUE/NGL'nin organize ettiği etkinlik, 9 Ekim 2019, Çarşamba günü Kıbrıs saati ile 17.30’da başlayacak.

Panelde, Kıbrıslı gazeteciler Sami Özuslu ile Yorgos Kaskanis de konuşma yapacak ve “Medya federal çözümü teşvik eden iklime nasıl katkıda bulunmalıdır” sorusuna yanıt arayacak.

Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi GUE/NGL Koordinatörü ve İspanya Birleşik Sol Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manu Pineda da etkinlikte “Avrupa Uygulamaları” hakkında bilgi verecek.