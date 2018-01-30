GAÜ’nün şakası yok: 85-83

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 8’inci hafta mücadelesinde Girne Amerikan Üniversitesi ile Mapfree karşı karşıya geldi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 85-83’lük skorla mağlup eden GAÜ ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Alagöz ile ikinci galibiyet

Ligin ikinci devresinde takımın başına Kadri Alagöz’ü getirdikten sonra toparlanma sinyalleri veren ve önceki hafta evinde ilk galibiyetini alan GAÜ, Alagöz yönetiminde çıktığı ikinci iç saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü. Alagöz ayrıca ilk devrede çalıştırdığı Mapfree’yi yeni takımı ile mağlup etmiş oldu.

Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Ligin ilk devresinde oynadığı 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanarak dikkatleri üzerine çeken Mapfree’de ise ikinci yarı henüz galibiyet sevinci yaşanamadı. İkinci yarıda oynadığı üçüncü maçını da mağlubiyetle kapatan Mafree 12 puana yükseldi. Galip gelen GAÜ ise 10 puana yükselerek Play-off şansını sürdürdü.

Çekişmeli geçti

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf GAÜ oldu. Rakibi karşısında ilk periyodu 26-16 önde kapatan AGÜ, ikinci periyotta üstünlüğü rakibine kaptırırken takımlar devreye 44-44 eşitlikle girdi. Üçüncü periyotta 23-15’lik skor üstünlüğü yakalayan GAÜ son periyoda 67-59 önde girerken, çekişmeli geçen son periyodun ardından maçı 85-83 galibiyetle tamamladı.

En skorer Milos Macura

Karşılaşmada GAÜ’den 5 oyuncu skora katkı yaparken takım adına en skorer isim 23 sayı ile oynayan Lane oldu. Lane’in ardından Glomazic ve Alpay Şerbetçioğlu 20’şer sayı ile takımına katkı yaptı. Mapfree’den 31 sayı ile oynayan Milos’un bu performansı kendisini maçın en skorer ismi yapsa da takımı adına yeterli olmadı.

SALON: Ertuğrul Apakan

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Deniz Orhunöz, Hatice Ersözlü

GAÜ: Batuhan Tüzmen, Mehmet S. Tekyıl, Kutay Fidansoy, Kimani Lane (23), Erdem Tiryakioğlu, Gordan Glomazic (20), İbrahim Cansız, Alpay Şerbetçioğlu (20), Uraz Şentürk, Berk Karabetça, Arif İleli (7), Emre Çetinaslan (10)

MAPFREE: Luka Pajkovic (17), Erinç Kuraner, Erdal Özirfan (7), Mustafa Taçoy, Mustafa Öksüzoğlu (2), Bert Beyaz (4), Aral Bayraktar, Erim Özbayrak, Sayar Ercantan (14), Hasan Olkan (8), Milos Macura (31), Görkem Akdur

PERİYOTLAR: 26-16, 44-44 (18-28), 67-59 (23-15), 85-83 (18-24)