Gamze Pehlivan'ın otopsi raporu açıklandı
Haspolat’ta Suat Aşır tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Gamze Pehlivan’a bugün otopsi yapıldı.
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Haspolat’ta dün Suat Aşır tarafından defalarca bıçaklanıp ardından da yakılmaya çalışılarak öldürülen 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’a bugün otopsi yapıldı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi sonrası polis, Gamze Pehlivan’ın ölüm sebebi “delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama” olarak açıkladı.
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